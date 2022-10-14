Он взял на себя обязательства по обеспечению людей жильем и выплатами, но вот уже несколько месяцев...

Он взял на себя обязательства по обеспечению людей жильем и выплатами, но вот уже несколько месяцев затягивает сроки сдачи дома в эксплуатацию. О том, что справедливости можно ждать вечно - в репортаже Дарьи Давыдовой.Свои сорок два квадратных метра Евгений Солдатов у застройщика, считай, отобрал. Документов на квартиру нет, но хотя бы есть ключи.Евгений Солдатов, житель г.Покров:- Это моя дверь. Здесь не было двери. Кому-то продавали квартиру, и сняли мою дверь и поставили ему.Евгений Геннадьевич - бывший дольщик "легендарной" "Социальной инициативы". Крупнейшей в России строительной пирамиды, которая в середине нулевых оставила ни с чем десятки тысяч россиян.Дарья Давыдова, корреспондент:- "Социальная инициатива" была наказуема. Ее основатели получили приличные сроки, отсидели, освободились, увязли в новых уголовных делах, но главное их дело живет до сих пор. Покровских дольщиков унаследовали две фирмы, ни одна из них так до конца и не выполнила свои обязательства, и это ожидание справедливости уже тянет на пожизненное.Восемнадцать с половиной лет Елена Веселова не находит себе места.Елена Веселова, жительница Покрова:- Была везде реклама. Мы даже спрашивали в администрации города, не может ли это быть обманом. "Да нет, нет. Это крупная строительная фирма, у нее 65 регионов по России, они не обманут, они надежные". Вы понимаете, все инвесторы, которые приходят в город, они непосредственно все вопросы решают с администрацией города.Вот та же Елена на видео 2016 года рассказывает, как власти Покрова вызвались помочь жертвам "Социальной иницитивы" и снова загнали людей в долевой "капкан". А это - Алексей Котунов. Он умер, ничего не добившись.- Я понял, что мне не дождаться.В новостройках у кладбища ждут покупателей. Очередная фирма обязалась по инвестдоговору передать дольщикам жилье и деньги (с продаж). Но застройщик уже несколько месяцев не вводит дом, а водит людей за нос.Сергей Бобков, зампрокурора Петушинского района:- Выявлены нарушения, связанные с затягиванием застройщиком сроков ввода построенного дома в эксплуатацию. Прокуратурой района застройщику внесено представление, результаты рассмотрения которого контролируются.У директора фирмы Дениса Поволяева сейчас есть дела поважнее. Он руководит проектом новой школы в Покрове, и вот ее не сдать вовремя нельзя. Стройку лично курирует губернатор. Встреч с дольщиками бизнесмен избегает. И нам просил передать, что не готов общаться.- Он же сказал, что сейчас подъедет.- Ну, я звоню, говорю, "ты подъедешь?", он говорит "я болею".- Болеет?- Он же парень у нас деловой...За себя и "того парня" отдувается замглавы города. Дольщики на грани срыва. Срок аренды земли под застройку продлевали уже дважды. То домам не хватало электрических мощностей. То теперь здесь перекладывают трубы канализации, потому что диаметр оказался маловат. Но чиновники за строителя ручаются.Денис Рогов, замглавы г. Покров:- Я хочу в это верить и уверен в себе лично на 99%, что он сдаст. Тем более работы ведутся. В первый же день, как он только принесет подтверждение, что инженерно-коммуникационная канализационная сеть приведена в порядок по проекту, мы сразу же введем дом в эксплуатацию.Доля сомнений есть и у прокуроров, здесь уже продумывают маневры. Перипетии закона, увы, не позволят надзорному ведомству напрямую защищать интересы людей в суде. Обманутые дважды, в реестре обманутых дольщиков покровские жертвы строительной пирамиды не числятся. По всем отчетам этот вопрос в Покрове показательно и давно уладили.Дарья Давыдова. Александр Чунаев