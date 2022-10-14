Первый эшелон с мобилизованными жителями области отправился для выполнения государственных задач....

Первый эшелон с мобилизованными жителями области отправился для выполнения государственных задач. Бойцов проводил глава региона Александр Авдеев. Также он в очередной раз побывал в окружном учебном центре, где встретился с военнослужащими. Репортаж Марии Платанюк.Владимирских бойцов провожают под звуки военного оркестра. Первый эшелон к российско-украинской границе отправляется с железнодорожного вокзала Коврова. Города воинской славы. Слова напутствия тем, кто сделал выбор настоящего мужчины- и от священнослужителей.- На той стороне- фашистская символика. А с нами- Бог!Губернатор Александр Авдеев на перроне лично провожает бойцов. Военнослужащим он передаёт символичный подарок. Стяг 33-его региона.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Родина с вами. Малая Родина и большая Родина. Мы передаем флаг Владимирской области. Пусть этот флаг будет с вами.Лев- один из самых древних символов русской геральдики. Символ доблести, мощи и славы. По словам Александра Авдеева, впереди у наших ребят- итоговая подготовка. К месту назначения регион направляет и ещё один груз. Тепловые пушки, продукты, УАЗы. Помогать всей областью продолжат.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области: "Удачи и возвращайтесь живые и невредимые, с победой!"А это очередной визит Александра Авдеева в Ковровский окружной учебный центр. Речь- о ситуации в Нижегородской области, где мобилизованных не устроили условия."Раз там не готова инфраструктура, здесь мне кажется будет получше"Усилиями губернатора все ребята - на учёбу и боевое слаживание- переведены в родной регион. Это удобно и для свиданий с родными.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы получили сигналы о том, что часть наших мобилизованных были отправлены сначала в нижегородскую часть, в Мулино, потом в Золино и те условия, которые там были не соответствовали не проживанию, ни обучению. Поэтому было принято решение всех тех, кто был направлен, перевести обратно в Ковров. Здесь под нашим контролем обеспечиваем всю коммунально-бытовую инфраструктуру.Бурлят полевые кухни, а в отдельных корпусах ковровской учебки кипит ремонт. Инфраструктура "подстраивается" под колоссальную нагрузку. Работы ведут ускоренными темпами. С мобилизованными Александр Авдеев обсудил самые острые вопросы. Один из них- денежная поддержка. Армейское довольствие- по линии Минобороны- за октябрь - придёт только в ноябре. А потому так важно подставить плечо родным бойцов. Сделать это позволят единовременные выплаты из региональной казны.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Приняли решение- выплатить по 100 тысяч рублей. Так называемые подъёмные. И выплатить всем тем, кто призван сейчас на территории области. Сейчас сверяются списки, у кого указаны правильно счета, все документы и так далее. И выплаты поступают на этой неделе.Для этих же целей- сеть центров помощи семьям мобилизованных. Они сейчас действуют практически по всей области.Александр Авдеев: "Ваша семья на учёте. Никто с долгами, без питания или без зарплаты, без пособия не останется"По словам Александра Авдеева мобилизованные ответственно подходят к учёбе и дисциплине. Каждый понимает стоящие перед ним и страной задачи.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".