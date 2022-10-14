Цена одного километра будет варьировать в пределах 4-12 рублей.

14 октября планируют пустить движение по платному дублеру Южного обхода города Владимира на автотрассе М‑12. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.Пока можно прокатиться на участке в 26 километров. Причём, тем, кто любит скорость и отсутствие пробок, надо будет оплатить «комфорт». Цена одного километра на легковом автомобиле обойдётся в 4 рубля. А на грузовом - в три раза дороже - в 12 рублей.Сумма спишется автоматически, если в автомобиле есть транспондер. Кстати, его можно приобрести в офисах «Автодора». Второй вариант предусматривает оплату через сайт «Автодор – Платные Дороги».Ожидается, что во Владимир приедут заместитель вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин и министр транспорта Игорь Левитин. Вместе с губернатором области Александром Авдеевым они откроют этот участок скоростной автодороги. Он соединяет трассу М-7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный и частично дублирует южный объезд Владимира. Кстати, двигаться здесь можно будет со скоростью сто десять километров в час в зимнее время и сто тридцать - в летнее.- Безусловно, новая трасса имеет ряд явных преимуществ: во-первых, скорость. На некоторых участках до 140-150 километров в час, во-вторых, - время: например, от Москвы до Казани можно будет доехать в два раза быстрее, в-третьих, безопасность: трасса новая, создана по всем правилам и требованиям. И главное - комфорт. Для региональной экономики тоже абсолютный плюс: увеличение скорости доставки различных грузов, - написал депутат.