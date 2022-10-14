Вор должен быть наказан, независимо от того, какое положение в обществе он занимает, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Так он прокомментировал запрос издания Невские новости. Журналисты предположили, что ближайшее окружение губернатора Александра Беглова может заработать на выпуске и производстве снаряжения для мобилизованных.

Вор должен быть наказан, независимо от того, какое положение в обществе он занимает, заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Так он прокомментировал запрос издания "Невские новости". Журналисты предположили, что ближайшее окружение губернатора Александра Беглова может заработать на выпуске и производстве снаряжения для мобилизованных.Пригожин , что прибегающие к воровству чиновники должны быть наказаны по закону."Если действительно есть люди, которые разворовывают бюджетные средства и наживаются на мобилизованных, особенно, если это чиновники, то их надо немедленно сажать в тюрьму. Поэтому при наличии доказательств, в срочном порядке обращайтесь в соответствующие инстанции. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если это Беглов и его окружение", — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".