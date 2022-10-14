Семейный психолог Лариса Суркова, автор семейных книг и главный редактор медиа для родителей МЕЛ Надя Папудолго, а также блогер Саша Зверева рассказали, как избежать ссор с ребенком и что делать, когда они все-таки случаются.

Семейный психолог Лариса Суркова, автор семейных книг и главный редактор медиа для родителей МЕЛ Надежда Папудолго, а также блогер Саша Зверева рассказали, как избежать ссор с ребенком и что делать, когда они все-таки случаются. делится советами специалистов.Чем больше будет общего между вами и ребенком, тем меньше будет поводов для ссор.«Я люблю чистоту с самого детства. Дома у меня всегда убрано, постели заправлены, подушки красиво расставлены. Но на детей это долгое время никак не влияло — никто из четырех не любил убираться. И никакие доказательства не срабатывали. А недавно зашла в комнату к старшей дочери — идеальный порядок. И ей уже 18 лет. Это значит, что нужно продолжать показывать пример. Продолжать даже в 105-й раз, когда совсем тяжело», - рассказывает Саша Зверева.Как бы сильно не хотелось показать свои эмоции, для ребенка вы — это опора. Важно брать ответственность на себя и переводить конфликт в диалог.«Я предлагаю во время семейной ссоры включать камеру, а затем посмотреть на свои эмоции со стороны. Людям хватает 20 секунд, чтобы понять свои ошибки в поведении. Главное — самому не превращаться в ребенка: не кричать, не махать руками и не скатываться в позицию беспомощности», - подчёркивает Лариса Суркова.Ещё один пункт - оценки. Если ваш ребенок принес из школы двойку — это вовсе не значит, что он совершил ужасный поступок и его нужно за это отругать.«Мне кажется, единственное, о чём говорит отметка — это то, что что-то пошло не так. И моя задача как родителя просто понять, что именно. Мои дети могли написать на 2, потому что смотрели в окно на симпатичных воробьев или потому что реально не поняли тему. А все эти средние баллы — не та история, на которую стоит сильно обращать внимание», - поясняет Надя Папудогло.Следует фиксировать внимание ребенка не на ошибках, а на успехах. На том, что получилось лучше. Именно так ребенок научится видеть свои маленькие победы, которые перерастут в большие.«Однако, если вы все-таки хотите разобраться, почему ребенок принес плохую оценку, не забудьте выслушать его позицию, а не только мнение учителя и уведомление из электронного дневника», - продолжает Лариса Суркова.Что делать, если ссора все-таки случилась? Нужно дать себе и ребенку время остыть. Возьмите паузу, разойдитесь по разным комнатам, помолчите. Злость и гнев поутихнут, и можно будет переходить к разговору. Его нужно провести на равных.Любая беседа с ребенком должна быть выстроена со взрослой позиции: не кричите, не доказывайте свою правоту, не перебивайте, задавайте вопросы, слушайте внимательно. В противном случае этот диалог перерастет в еще большую ссору.«Я никогда не разговариваю с детьми сверху вниз, и это касается даже визуального контакта. Я всегда сажаю ребенка напротив себя на диване и не давлю на него своим ростом», — вспоминает Саша Зверева.Эксперты подчёркивают, что решить проблему может юмор. Он подпитывает ребенка и настраивает на позитивный разговор. Это особенно важно в конфликтах с подростками, потому что какие-то психологические назидания с ними уже не работают.«Бывает, что сын злится, а я подойду к нему и скажу: «ты ж мой зайчик, ты ж мой мальчик маленький, ну дай же мамочка поцелует». И все, он сразу тает. Конечно, на людях делать такое сложно, но дома — вполне», - уверена Лариса Суркова.Дать ребенку высказать свою боль. Он поймёт, что его мнение нам не безразлично, и что мы готовы к примирению. Если не высказаться, то эмоции будут копиться как снежный ком и в будущем проявятся в его агрессивном поведении не только с вами, но и другими людьми.«Во время ссоры я всегда спрашиваю ребенка: «Что произошло, как ты думаешь?», «Что случилось?». Мы обмениваемся мнениями, важными чувствами, которые просятся наружу, и обоим становится легче», — резюмирует Саша Зверева.