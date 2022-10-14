Стоимость товаров увеличилась на 5-30%.

В Нижегородской области объявлено пять предостережений магазинам, завышающим цены на военное снаряжение, которое закупают сейчас для мобилизованных мужчин. Об этом nn.aif.ru сообщили в Нижегородском УФАС России.Антимонопольщики вместе с органами прокуратуры ведут контроль цен на на военную спецодежду, обмундирование и снаряжение в магазинах Нижегородской области. Выявлено, что в сентябре–октябре 2022 года на товары, необходимые для мобилизованных нижегородцев и добровольцев, цены в некоторых магазинах повысили на 5-30%, в результате прокуратура объявила предостережение владельцам магазинов.Сами нижегородцы на завышение цен на военное снаряжение не жаловались. Сообщить о нарушении антимонопольного законодательства можно в Нижегородское УФАС России по адресу электронной почты .Напоминаем, мобилизованные военнослужащие и их близкие властей Нижегородской области.