Пять тонн гуманитарного груза отправлены сегодня из Петушинского района нашим землякам и их боевым...

Пять тонн гуманитарного груза отправлены сегодня из Петушинского района нашим землякам и их боевым товарищам. Это совместная работа нескольких благотворительных организаций и вклад всех жителей региона.Светлана Железнова, представитель движения "Zанаших 33 регион":- Это уже не первая машина ,которую мы отправляем, в этот раз мы едем в Луганскую республику, и там наши ребята очень нуждаются в нашей помощи.И каждое письмо,которое отправляется от наших детей, каждые теплые носочки или продукты там как праздник.На погрузку приехали жители со всего Петушинского района. Каждая коробка подписана, все товары рассортированы. Еда, одежда,постельное белье, лекарства. Сбор вещей шел больше недели. Поддержать волонтеров пришли и школьники. Совместным решением на грузовике появилась надпись"Мы вместе". А перед отправкой - взрослые и дети встали в форме сердца и сделали фотографии на память. Эти снимки также направят защитникам.Елена Володина, глава Петушинского района- Спасибо огромное всем кто принимал участие, всем кто оказывал благотворительную помощь, спасибо нашим ребятам школьникам,которые сегодня пришли поддержать.