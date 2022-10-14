Певица Юлия Ковальчук сообщила поклонникам радостную новость.

Певица Юлия Ковальчук сообщила поклонникам радостную новость.Певица и экс-солисткагруппы "Блестящие" Юлия Ковальчук старается не пропадать из взорапоклонников. Артистка, начавшая сольную карьеру более 10 лет назад, делитсясемейными фотографиями и подробностями личной жизни.Так, она опубликовалафотографию со свадьбы с Алексеем Чумаковым. В этом году они отметили 9 лет брака.А еще разродившаяся пять лет назад Юлия Ковальчук недавно рассказала, какпрошел праздник дочери. Первый юбилей Амелии Чумаковой отметили весело инарядно. Родители, как и прежде, не показывают лицо девочки в социальных сетях,поэтому подписчики разглядывали только украшенную шарами гостиную загородногодома.Уже через деньЮлия Ковальчук объявила необычную новость. Певица рассказала о приемышах —большом пополнении в семействе. Алексей и Юлия взяли двух котят породы ориентал— черного и коричневого."Семья должнабыть большая", — написала Юлия Ковальчук под видео с кошечками. Теперь вдоме певцов живут три собаки и две кошки.Подписчики радостнопоздравили семью с "мурлыкающим пополнением". Сейчас многие семьидействительно относятся к питомцам, как к собственным детям. Скорее всего,трогательные слова в комментариях подняли Юлии Ковальчук настроение.