Ксения Раппопорт интригует поклонников секретами своей личной жизни.

Ксения Раппопорт интригует поклонников секретами своей личной жизни.Актрису КсениюРаппопорт поклонники стали подозревать в возобновлении отношений с бывшим мужем— актером Юрием Колокольниковым. Пара рассталась более 10 лет назад, несмотряна рождение общей дочери Софии.Бывшие супругипоявились вместе на съемках сериала "Конец света". По сюжету Князь тьмы(Колокольников) и его невеста (Раппопорт) оказались в московском Чертаново, действительножутком месте. Посмотревшие первые серии сплетники уже заговорили о настоящейхимии между актерами.Но другиеисточники опровергают эти домыслы. Оказывается, в личной жизни Ксении Раппопортуже давно все стабильно. По слухам, актриса спуталась в романтических отношениях с молоденькимэкс-супругом Надежды Михалковой Резо Гигинешвили."Ксениянынче — дама сердца режиссера", — говорят источники. Резо младше Ксении навосемь лет, но кого это останавливает в 2022 году. Тем более, что за плечами у Гигинешвилиуже три брака, которые явно подарили ему необходимый опыт.Скорее всего, замеченнаяна съемках "химия" с бывшем мужем — это лишь результат актерскоготаланта Ксении Раппопорт. Ранее развратная барышня в исполнении Ксении Раппопортвызвала настоящее негодование у поклонников — они не могли поверить, чтоактриса может так перевоплотиться.