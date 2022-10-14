Злые языки поговаривают, что Дмитрий Маликов находится на грани развода.

Злые языки поговаривают, что Дмитрий Маликов находится на грани развода.Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг сладкоголосого певца, а, если точнее, вокруг его отношений с женой. Не так давно народ шептался, мол, в браке с Еленой Изаксон пошла трещина. Пара вместе уже больше 20 лет, а Дмитрий Маликов стал отцом дочери Стефании и сына Марка, которого родила суррогатная мама.В прессе недавно появилась информация о том, что артист, якобы, . Позже музыкант опроверг эти разговоры, заявив, что просто-напросто решил покататься на лодке вместе с ребенком, а потом сделать снимок без благоверной. Да и вообще, по словам кумира миллионов, в его отношениях с женой – тишь да гладь.О семейном счастье, кажется, говорит и песня, которая вышла у Дмитрия Маликова сегодня: поклонники уже окрестили ее треком "для любящих и влюбленных" – настолько трогательные в ней строки! В композиции "Ночное такси" лирический герой мчит к своей второй половике – так сказать, приползает ночи обратно после насыщенного дня."За окнами город родной. Я еду к тебе, — Я еду домой…" – пропел музыкант.Видимо, гармония в семье, в которой артист так яро убеждает россиян, дала свои плоды, ведь у него появилось вдохновение написать столь романтичные строки. Возможно, эта песня отчасти о нем самом. Музыкант нередко покидает дом из-за работы, но возвращается обратно. Например, как передает телеканал , недавно Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников школы искусств в Жуковском.