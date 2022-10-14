Лера Кудрявцева оказалась жертвой любовника-тирана.

Лера Кудрявцева оказалась жертвой любовника-тирана.Знаменитая блондинка наслаждается отношениями с хоккеистом Игорем Макаровым: супругов, к слову, не смутила внушительная разница в возрасте, а теледива подарила своему возлюбленному дочку. Однако стоит признать, что такая гармония в личной жизни Леры Кудрявцевой была не всегда.Близкий друг ведущей Отар Кушанашвили вспомнил не самый приятный, можно сказать, даже жуткий момент в ее жизни. Причем неудачи артистке принес именно журналист, пойдя на грязную измену. Когда блондинка только строила свою карьеру на телевидении, за ней ухаживал некий любовник по имени Дима – по словам колумниста, весьма ревнивый.Мужчина пригласил Отара Кушанашвили в ресторан и сделал весьма интересное предложение: получать деньги за информацию о том, куда ходит и с кем общается Лера Кудрявцева. Журналист, который тогда не обладал внушительными финансами, согласился и, собственно, изменил своей верной подруге.Из-за полученной информации разъяренный любовник несколько раз зверски поколотил хрупкую телеведущую, ведь на работу она приходила с синяками!"В итоге за Леру заступились, и этого Диму побили. Но когда его били, он рассказал, как Кудрявцеву предал близкий друг Отар", – вспомнил журналист.Чтобы вымолить у блондинки прощение, он буквально рыдал! К счастью, Лера Кудрявцева не стала таить обиду на неверного друга и дала ему еще один шанс.