Главные новости к этому часу: - Первый эшелон. К местам несения службы отправились первые...

Главные новости к этому часу:- Первый эшелон.К местам несения службы отправились первые мобилизованные. Их лично проводил губернатор Александр Авдеев.- Zанаших_ 33_ регион.Пять тонн гуманитарного груза от тысяч неравнодушных земляков. Как центр помощи "Zа наших - 33 регион" смог объединить людей?- Олимпийские советы.И задача - повысить популярность спорта. Владимирская земля приняла Всероссийский форум Олимпийских советов.