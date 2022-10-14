Главные новости к этому часу:
- Первый эшелон.
К местам несения службы отправились первые...
Главные новости к этому часу:
- Первый эшелон.
К местам несения службы отправились первые мобилизованные. Их лично проводил губернатор Александр Авдеев.
- Zанаших_ 33_ регион.
Пять тонн гуманитарного груза от тысяч неравнодушных земляков. Как центр помощи "Zа наших - 33 регион" смог объединить людей?
- Олимпийские советы.
И задача - повысить популярность спорта. Владимирская земля приняла Всероссийский форум Олимпийских советов.