Подведем итоги дня вместе:
- Возвращайтесь с победой!
От проводов первого эшелона до решения всех...
Подведем итоги дня вместе:
- Возвращайтесь с победой!
От проводов первого эшелона до решения всех частных вопросов. Частичная мобилизация в регионе на личном контроле Александра Авдеева.
- Скорость и комфорт.
Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли один из участков платной М-12. Почём километр?
- Спортивная легенда.
И вспоминая лучшего гимнаста двадцатого века. Сегодня 70 лет со дня рождения нашего земляка Николая Андрианова.