Подведем итоги дня вместе: - Возвращайтесь с победой! От проводов первого эшелона до решения всех...

Подведем итоги дня вместе:- Возвращайтесь с победой!От проводов первого эшелона до решения всех частных вопросов. Частичная мобилизация в регионе на личном контроле Александра Авдеева.- Скорость и комфорт.Первый пошёл! Во Владимирской области досрочно открыли один из участков платной М-12. Почём километр?- Спортивная легенда.И вспоминая лучшего гимнаста двадцатого века. Сегодня 70 лет со дня рождения нашего земляка Николая Андрианова.