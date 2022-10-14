На южной объездной дороге Владимира, 191 км М-7, произошло ДТП. В управление МЧС сообщение...

На южной объездной дороге Владимира, 191 км М-7, произошло ДТП.В управление МЧС сообщение поступило сегодня в 4.26 утра.На место аварии выехали подразделения МЧС, ПСО, патруль ГИБДД и скорая медицинская помощь. В результате столкновения 2-х транспортных средств пострадал 1 человек. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники, рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Подробности происшествия выясняются.Фото: https://33.mchs.gov.ru/