Со всей страны в части уже направлено уже 222 тысячи человек.
На текущей неделе из Владимирской области к российско-украинской границе . Как сообщил губернатор Александр Авдеев, опытные инструкторы должны провести с бойцами подготовку в условиях, близких к боевым.
«Скоро владимирцы приступят к выполнению задач СВО. Это уже не сотни мужчин из разных точек региона, а коллектив хороших товарищей. Продолжим им помогать. Вдогонку отправим груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ. Будем обеспечивать и реагировать на », - заверил глава региона.
Добавим, что во время пресс-конференции по итогам визита в Астану Владимир Путин заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель.
В части уже направлено 222 тысячи человек из заявленных ранее 300 тысяч. Предложений от Минобороны по увеличению плана мобилизации не поступало. При этом 33 тысячи призванных запасников уже находится в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.