Со всей страны в части уже направлено уже 222 тысячи человек.

На текущей неделе из Владимирской области к российско-украинской границе . Как сообщил губернатор Александр Авдеев, опытные инструкторы должны провести с бойцами подготовку в условиях, близких к боевым.«Скоро владимирцы приступят к выполнению задач СВО. Это уже не сотни мужчин из разных точек региона, а коллектив хороших товарищей. Продолжим им помогать. Вдогонку отправим груз с тепловыми пушками, наборами гигиены, продуктами и УАЗ. Будем обеспечивать и реагировать на », - заверил глава региона.Добавим, что во время пресс-конференции по итогам визита в Астану Владимир Путин заявил, что все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель.В части уже направлено 222 тысячи человек из заявленных ранее 300 тысяч. Предложений от Минобороны по увеличению плана мобилизации не поступало. При этом 33 тысячи призванных запасников уже находится в подразделениях, а 16 тысяч выполняют боевые задачи.