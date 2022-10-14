В Госдуме приняли решение, что отцам трех детей полагается отсрочка от частичной мобилизации. Об...

В Госдуме приняли решение, что отцам трех детей полагается отсрочка от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.Гражданам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 16 лет, предоставят отсрочку от частичной мобилизации, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в Telegram.Кроме того, отсрочка полагается отцам, у которых на иждивении три и более ребенка в возрасте до 18 лет, если один из них является инвалидом.Фото: pxfuel.com/