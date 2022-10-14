В 5-18 14 октября 2022 года поступило сообщение о горящем легковом автомобиле в деревне Орлово...

В 5-18 14 октября 2022 года поступило сообщение о горящем легковом автомобиле в деревне Орлово округа Муром.Вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия подразделений легковой автомобиль горел по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава МЧС России, рассказали в пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель устанавливают причину пожара.