Стали известны подробности об интересном положении Анны Нетребко.

Стали известны подробности об интересном положении Анны Нетребко.Оперная певица имировая звезда Анна Нетребко крайне редко общается с прессой. Поклонники покрупицам собирают информации о певице через ее микроблог в социальной сети. Именнотам Нетребко делится последними новостями. Например, именно в Сети она поделиласьвозвращением в Италию: "Я вернусь в Неаполь уже в следующем сезоне в новойпрекрасной роли".Но иногда новыепосты и фотографии Анны вызывают много вопросов. Недавно она поделиласькадрами, на которых прикрывает живот. Подписчики сразу сделали собственные выводыо разбухшей Нетребко, и высказали предположения о беременности 51-летнейпевицы. Напомним, что общих детей с нынешним супругом Юсифом Эйвазовым у артисткинет.Конечно, прямыхкомментариев Анна Нетребко не дала. А вот близкий человек из окружения артисткиоказался более разговорчив. Директор Анны в России Владислав Монастырский выдалправду о состоянии Нетребко."Она меняпросила говорить два английских слова: No comment", — заявил директор. Кажется,таким обращением Анна Нетребко решила разорвать контакты с русскоязычнойаудиторией. В любом случае, даже если беременность окажется правдой, черездевять месяцев подписчики узнают об этом из социальных сетей.