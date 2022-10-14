Это произойдет с 1-го по 8-е ноября, как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Между...

Это произойдет с 1-го по 8-е ноября, как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Между Нижним Новгородом и Москвой запустят поезда №35/36, №48 и №48/47.Казань и Москву свяжут №215/290, №275/276, №289/290 и №295/296.Поезд №51/52 будет ходить между столицей Татарстана и Нижним Новгородом, а поезд №133/134 свяжет Казань и Санкт-Петербург.Дополнительный №51/52 пустят между Нижним Новгородом и Ижевском.Поезда №231, №232, №293 соединят Москву и Ижевск, а №237/238 и №252/251 будут ходить между столицей и Кировом.Поезд №218/217 свяжет Москву с Чебоксарами, а №242/241 - с Йошкар-Олой.Владимирцем информируют, что свои праздничные маршруты можно продумать заранее.Фото: https://www.pxfuel.com/