Во время ноябрьских праздников на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительный поезд, останавливающийся во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД. Поезда №48, №35/36

Во время ноябрьских праздников на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительный поезд, останавливающийся во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД. Поезда №48, №35/36 и №48/47 будут возить пассажиров по маршруту Москва – Нижний Новгород. Билеты уже можно приобрести в кассах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение. ГЖД также