В субботу, 15 октября, во Владимире пройдет общегородской осенний субботник, объявленный врио главы...

В субботу, 15 октября, во Владимире пройдет общегородской осенний субботник, объявленный врио главы города Владимира Александром Максимовым в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке города.Большая осенняя генеральная уборка пройдет не только в центре Владимира, в парках и скверах, но и в спальных районах, на выездах из города, в зеленых зонах и возле водоемов, в том числе в отдельных микрорайонах и присоединенных территориях.Управление ЖКХ и управляющие организации организуют субботники во дворах многоквартирных домов.Коллективы ряда предприятий и организаций будут убирать закрепленные территории накануне, в формате «санитарных пятниц».По данным штаба субботника, готовность принять участие в осенней уборке областного центра подтвердили более 600 предприятий и организаций, а это около 25 тысяч человек.Администрация города Владимира, районные администрации и муниципальные коммунальные предприятия обеспечат волонтеров необходимым инвентарем, перчатками, мешками для мусора.Для своевременного вывоза собранного мусора на улицы города выйдет более 200 единиц уборочного и грузового транспорта. По предварительным оценкам, предстоит убрать 350-400 тонн опавшей листвы, сухих веток и уличного смета.Вывоз мусора будет продолжаться до тех пор, пока он весь не будет вывезен из города.Если неравнодушные горожане заметят, что с вывозом мусора произошла заминка, они могут сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефонам 05 или 53-11-48, сообщает пресс-служба мэрии.