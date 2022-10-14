Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местных жителей. Установлено,...

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местных жителей. Установлено, что река Каменка не входит перечень внутренних водных путей, утверждённый Распоряжением Правительства РФ, плавание по ней возможно исключительно на маломерных судах.Однако индивидуальный предприниматель проводит экскурсии по р. Каменка в границах г. Суздаль на судне «Заря», которое маломерным не является.Администрацией г. Суздаль предпринимателю направлена информация о необходимости прекращения этой деятельности, Суздальской межрайонной прокуратурой в его адрес вносилось представление, однако до настоящего времени "Заря" ходит с экскурсиями по Каменке.Выявленные факты создают угрозу причинения вреда водному объекту, жизни, здоровью и имуществу граждан, нарушают их право на благоприятную окружающую среду, отметила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В Суздальский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать индивидуального предпринимателя прекратить плавание по реке Каменка на пассажирском теплоходе «Заря».Фото из архива ГТРК "Владимир"