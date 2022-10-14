Мероприятие посвящено культурному наследию народов России. И продлится оно с 14 по 17 октября. На...

Мероприятие посвящено культурному наследию народов России. И продлится оно с 14 по 17 октября.На фестивале 16 октября пройдёт конференция «Совершенствование форм и методов просветительской работы в повышении интереса, знаний о национальной культуре, народных и духовных традициях народов России». Место проведения - ГТК «Суздаль».Для гостей все дни фестиваля будут работать творческие мастерские и презентации по теме влияния национальных традиций на современную семью.Организаторы мероприятия расскажут о развитии туризма во Владимирском регионе. Ожидаются мастер-классы от известных деятелей искусства и культуры.На фестивальной сцене свое творчество представят семейные музыкальные группы, сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы народов России, собиратели народных сказаний и песен.На выставке-ярмарке можно будет полюбоваться рукотворными изделиями народных умельцев.Сообщается, что вход на мероприятия - по пригласительным билетам, которые можно получить у организаторов проекта.Фото: https://www.pxfuel.com/