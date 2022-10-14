Еще одна авария с пострадавшими произошла сегодня ночью в Суздальском районе. Недалеко от села...

Еще одна авария с пострадавшими произошла сегодня ночью в Суздальском районе.Недалеко от села Павловское в 3:35 (на 265 км дороги Р-132 «Золотое кольцо») 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны г. Иваново в сторону г. Владимира, совершил наезд на автомобиль «ГАЗ» под управлением водителя 1989 г. р.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое его 18-летних пассажиров попали в больницу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Сотрудниками МЧС России проводилось деблокирование 1 пострадавшего.Причины и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.Фото:https://33.mchs.gov.ru/