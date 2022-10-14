В Вязниковском районе бурый медведь попал в видеоловушку инспекторов областной дирекции особо...

В Вязниковском районе бурый медведь попал в видеоловушку инспекторов областной дирекции особо охраняемых природных территорий.Съемка сделана ночью на территории Клязьминско-Лухского заказника. Косолапый прошел мимо камеры по каким-то своим делам. Это уже как минимум второй медведь, замеченный в лесах тридцать третьего региона в этом году. Ранее еще один потапыч засветился в Гусь-Хрустальном районе.