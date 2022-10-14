Нынешняя волна коронавирусного штамма Омикрон и его подвидов, получивших распространение в том числе на территории России, характеризуется относительно низкими показателями смертности среди заразившихся по сравнению с более ранними версиями ковида. Однако для многих людей вирус по-прежнему представляет реальную угрозу. В частности, в особой зоне повышенного риска остаются люди, страдающие ожирением. Ученые доказали, что вирус способен проникать и размножаться в жировой ткани человека, изменяя ее функции и провоцируя воспалительную реакцию. Предотвратить негативный сценарий развития событий в такой ситуации может эффективная противовирусная терапия.

Нынешняя волна коронавирусного штамма Омикрон и его подвидов, получивших распространение в том числе на территории России, характеризуется относительно низкими показателями смертности среди заразившихся по сравнению с более ранними версиями ковида. Однако для многих людей вирус по-прежнему представляет реальную угрозу. В частности, в особой зоне повышенного риска остаются люди, страдающие ожирением. Ученые доказали, что вирус способен проникать и размножаться в жировой ткани человека, изменяя ее функции и провоцируя воспалительную реакцию. Предотвратить негативный сценарий развития событий в такой ситуации может эффективная противовирусная терапия.Жировая ткань – резервуар для вирусаНа протяжении всей пандемии COVID-19 врачи в один голос предупреждают о том, что ожирение является одним из факторов риска развития тяжелых форм заболевания коронавирусной инфекцией и даже смерти пациентов. Каким образом лишний вес провоцирует воспалительные процессы в организме, инфицированном SARS-CoV-2, специалисты Стэнфордского университета США. Они обнаружили, что, проникая в жировую ткань, молекулы вируса начинают активно репродуцироваться в ее клетках. По сути, эти клетки становятся своеобразными резервуарами для вируса, вызывая локальные и системные воспалительные процессы в организме.По статистике, люди, страдающие ожирением, умирают от COVID-19 в 10 раз чаще. Риск тяжелого течения заболевания у людей с лишним весом оказывается выше, чем у пациентов с гипертонией и диабетом второго типа. Исследователи отмечают, что ожирение является фактором риска даже у молодых людей и детей, у которых нет других сопутствующих заболеваний. У полных и тучных людей на фоне коронавируса чаще развиваются нарушения дыхательной механики, иммунных ответных реакций на вирус, повышается риск накопления токсинов в крови.Как подавить вирусную активностьДейственным средством, способным удалить коронавирус из жировой ткани и блокировать механизмы его проникновения в организм, по мнению специалистов, может стать российский противовирусный препарат прямого действия "Арбидол". Почему именно прямого? Дело в том, что механизм его действия таков, что мишенью молекул препарата становятся исключительно вирусные частицы, тогда как клетки иммунитета остаются нетронутыми.По словам Елены Каревой, доктора кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии медицинского университета Н.И. Пирогова, ученые хорошо изучили механизм его действия на конкретные вирусные белки, доказав эффективность умифеновира (международное наименование действующего вещества российского препарата) в отношении широкого спектра заболеваний вирусной природы. Среди них различные штаммы гриппа, риновирусы, аденовирусы и многие другие инфекции, включая коронавирусную. Минздрав официально рекомендует его в качестве одного из средств профилактики и лечения COVID-19 уже более двух лет. В Китае он также входит в перечень официально рекомендуемых к применению противовирусных препаратов.На сегодняшний момент уже довольно хорошо изучены как способы проникновения вируса в клетки организма, так и механизмы действия данного противовирусного средства. Доказано, что молекулы препарата перекрывают вирусу вход в клетку, а также тормозят его воспроизводство.Известно, что одним из основных элементов коронавируса является спайк-белок (или S-белок). В неактивном виде он находится в "закрытом" состоянии, но для связи с клеткой человека он "открывается". Только в этом случае его рецептор-связывающий домен (РСД) может образовывать крепкие связи с клетками человека. В опубликованном в начале 2022 года российские ученые показали, что молекулы умифеновира блокируют эту связь, так как сами связываются с вирусным РСД. Таким образом, ученые на молекулярном уровне продемонстрировали механизм действия российского популярного противовирусного препарата.Получается, что если у человека в организме присутствуют молекулы данного противовирусного средства, то вероятность инфицирования и наступления болезни снижается. А если человек уже инфицирован, то инфекция переносится легче за счет снижения вирусной нагрузки. Врачи напоминают, что для того, чтобы добиться максимального устойчивого эффекта, важно соблюдать рекомендуемые правила курсового приема препарата. Оптимальный вариант – "Арбидол Максимум", упаковка 20 капсул, рассчитана на полноценный пятидневный курс приема.В случае с жировой тканью этот принцип тоже работает: действующее вещество препарата препятствует связыванию S-белка вируса с клетками организма человека, в результате чего вирусные частицы, в отличие от самого жира, просто тают на глазах, что позволяет избежать опасных воспалительных реакций в организме.