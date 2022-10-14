Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Первый эшелон К местам несения службы...

Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Первый эшелонК местам несения службы отправились первые мобилизованные. Их лично проводил губернатор Александр Авдеев.- Zанаших_ 33_ регионЧисло неравнодушных растет ежеминутно. Как движение "Zaнаших_33_регион" объединило тысячи земляков для помощи бойцам?- Дворовые игрыИ от классиков до городков. Советские дворовые игры вновь набирают популярность.