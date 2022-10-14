Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Первый эшелон
К местам несения службы...
Смотрите в утреннем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Первый эшелон
К местам несения службы отправились первые мобилизованные. Их лично проводил губернатор Александр Авдеев.
- Zанаших_ 33_ регион
Число неравнодушных растет ежеминутно. Как движение "Zaнаших_33_регион" объединило тысячи земляков для помощи бойцам?
- Дворовые игры
И от классиков до городков. Советские дворовые игры вновь набирают популярность.