Жители Владимирского региона теперь смогут подать на развод при помощи портала Госуслуги,...
Жители Владимирского региона теперь смогут подать на развод при помощи портала "Госуслуги", подписав заявление через приложение "Госключ".
У супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение. Правда, затем паре все равно придется посетить ЗАГС лично, сообщили в Минцифры России.
Уточняется, что среди условий - при расторжении брака должно быть: взаимное желание обоих супругов, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", а также СНИЛС и электронная почта.
Кроме того, как подчеркнули в министерстве, для подписания "Госключом" необходимы загранпаспорт, выданный на 10 лет, а также смартфон или планшет с функцией NFC.
Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, "но не раньше чем через месяц с момента подачи заявления".
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