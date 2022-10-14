Жители Владимирского региона теперь смогут подать на развод при помощи портала Госуслуги,...

Жители Владимирского региона теперь смогут подать на развод при помощи портала "Госуслуги", подписав заявление через приложение "Госключ".У супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение. Правда, затем паре все равно придется посетить ЗАГС лично, сообщили в Минцифры России.Уточняется, что среди условий - при расторжении брака должно быть: взаимное желание обоих супругов, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", а также СНИЛС и электронная почта.Кроме того, как подчеркнули в министерстве, для подписания "Госключом" необходимы загранпаспорт, выданный на 10 лет, а также смартфон или планшет с функцией NFC.Брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, "но не раньше чем через месяц с момента подачи заявления".Фото: https://www.pxfuel.com