С 12 по 14 октября 2022 года в дистанционно-очном формате прошел Финал V Национального чемпионата...

С 12 по 14 октября 2022 года в дистанционно-очном формате прошел Финал V Национального чемпионата "Навыки мудрых" для людей в возрасте 50-ти лет и старше.Владимирская область приняла участие в пяти компетенциях: "Сварочные технологии", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Преподавание в младших классах", "Кузовной ремонт" и "Кирпичная кладка".Из 60 субъектов - наш вошёл в ТОП-5 сильнейших регионов в медальном зачёте.Департамент образования и молодежной политики Владимирской области сообщает, что по результатам чемпионата "золотым" призёром в компетенции "Кирпичная кладка" стал заведующий отделением рабочих профессий Владимирского строительного колледжа, специалист с 40-летним стажем работы - Андрей Юрьевич Кошутин.Три серебряные медали завоевали специалисты по компетенциям "Физическая культура, спорт и фитнес", "Преподавание в младших классах" и "Кузовной ремонт":Лариса Вадимовна Пиксаева - учитель физической культуры МБОУ СОШ №8 г. Мурома;Елена Александровна Дудорова - учитель начальных классов МАОУ Лингвистическая гимназия № 23 г. Владимира;Илья Владимирович Беляков - мастер производственного обучения Владимирского авиамеханического колледжа.Фото: группа Вконтакте "Навыки мудрых | WorldSkills 50+"