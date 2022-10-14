Временно исполняющий полномочия главы города Владимира Александр Максимов подписал постановление,...

Временно исполняющий полномочия главы города Владимира Александр Максимов подписал постановление, которым предписано полностью освободить от оплаты за посещение детских садов детьми граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации.Соответствующая льгота вступила в силу с 1 октября 2022 года. Для оформления льготы родителям или законным представителям ребенка достаточно обратиться к заведующему своего детского сада.Таким образом, администрация города Владимира расширяет перечень мер социальной поддержки семьям мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба мэрии. Накануне депутаты горcовета поддержали предложение администрации города Владимира об освобождении школьников из семей мобилизованных от оплаты за школьное питание.