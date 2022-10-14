Во Владимире сегодня открыли мемориальную доску, посвященную народному художнику России Валерию...

Во Владимире сегодня открыли мемориальную доску, посвященную народному художнику России Валерию Кокурину. Её автор- заслуженный художник России Игорь Черноглазов.Игорь Черноглазов, скульптор, заслуженный художник России:- Это не первая работа, которая посвящена Кокурину. Я к ней обращался когда был жив художник,это где-то собирательный образ.Владимир, Княгинская 7-в. Именно по этому адресу в последние годы жил и творил один из основателей Владимирской школы живописи. Почтить память великого мастера собрались владимирские художники, почитатели таланта мэтра и представители администрации Владимира. Мемориальную доску своему отцу установили дочери художника Ольга Моисеева и Наталья Усанова.