Сегодня в областном центре стартует Всероссийский форум Олимпийских советов. Его гостями станут...

Сегодня в областном центре стартует Всероссийский форум Олимпийских советов. Его гостями станут представители более 70 регионов страны. В рамках форума запланирован и визит выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов разных лет.Местом проведения станет областная филармония. Деловую программу откроет доклад президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. А завтра форумчане примут участие во Всероссийском дне ходьбы - они пройдут пешеходным маршрутом по центру города. К участию, кстати, приглашаются все желающие. Массовый заход стартует от Театральной площади в 12.