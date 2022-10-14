Во Владимире завершились Дни открытых дверей юных инспекторов движения Волонтер ЮИД. Площадкой...

Во Владимире завершились Дни открытых дверей юных инспекторов движения "Волонтер ЮИД". Площадкой стал Дворец детского (юношеского) творчества.Волонтер ЮИД - это интерактив, лекции, дискуссии с экспертами. Разнообразный формат позволил найти подход к каждому ребенку. Школьников начальных и средних классов познакомили с правилами поведения на дорогах, профессиями, которые обеспечивают дорожную безопасность. Некоторым участникам Дни открытых дверей позволили закрепить знания, полученные летом на фестивале юных инспекторов. Экспертами смогли стать и сами волонтеры ЮИД. Организаторы уверены: сверстникам порой легче вести диалог на важные темы.Елена Запруднова, первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Владимирской области:- Им проще рассказать и правила дорожного движения. Проще рассказать, как не нужно делать, а как нужно делать. От детей детям охотнее воспринимается и передается другим.