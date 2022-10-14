14 октября на год раньше срока открыли движение на первом во Владимирской области участке скоростной трассы М-12 «Москва – Казань». Об этом в telegram-канале рассказал глава региона Александр

14 октября на год раньше срока открыли движение на первом во Владимирской области участке скоростной трассы М-12 «Москва – Казань». Об этом в telegram-канале рассказал глава региона Александр Авдеев, участвовавший в торжественном открытии. Пилотным отрезком стали 26 км, соединяющие М-7 в районе станции Колокша с развязкой на повороте в Гусь-Хрустальный (Р-132 «Золотое кольцо»). На дороге