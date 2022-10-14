На территории региона за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 175 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.36 — в Ковровском районе35 - во Владимире26 — в Муромском районе13 — в Юрьев-Польском районе11 — в Кольчугинском районе8 — в Вязниковском районе8 — в Киржачском районе8 — в Суздальском районе7 — в Меленковском районе6 — в Гусь-Хрустальном районе5 — в Гороховецком районе5 — в Селивановском районе4 — в Камешковском районе2 — в Александровском районе1 — в Петушинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 175 229 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).