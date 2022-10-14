На территории региона за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 175 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 14 октября лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
36 — в Ковровском районе
35 - во Владимире
26 — в Муромском районе
13 — в Юрьев-Польском районе
11 — в Кольчугинском районе
8 — в Вязниковском районе
8 — в Киржачском районе
8 — в Суздальском районе
7 — в Меленковском районе
6 — в Гусь-Хрустальном районе
5 — в Гороховецком районе
5 — в Селивановском районе
4 — в Камешковском районе
2 — в Александровском районе
1 — в Петушинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 175 229 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).