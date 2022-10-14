В Ковровском районе прошла первая отправка мобилизованных к местам несения службы. К солдатам,...

В Ковровском районе прошла первая отправка мобилизованных к местам несения службы. К солдатам, сержантам и офицерам обратился губернатор региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Защитить землю, защитить людей, которые находятся в Луганске, в Донецке, в Херсоне, в Мелитополе - это святая честь и обязанность русского воина. Из бытовых вещей - вчера принято решение о том, что подъемные будут зачислены на этой неделе по сто тысяч рублей по нашему региону так же, как и добровольцам - это средняя цифра по всем регионам - не должно быть обидно. Дальше будем работать с вашими семьями. Я встречался в центре по работе с семьями мобилизованных, с некоторыми семьями, выяснял определенные проблемы - вопросы бытовые, переживают за вас и передают большой привет. Бытовые вопросы мы будем решать. Ни одна семья не останется без присмотра, без денег и так далее, все дети, которые нуждаются в опеке, детские сады - все у нас на контроле. Желаю вам удачи, желаю всем нам победы, вернуться здоровыми, невредимыми, с победой, всегда вас ждем.Глава региона передал военнослужащим флаг Владимирской области. Как заявил Авдеев, для того, чтобы бойцы помнили, что малая родина всегда с ними. Пункт назначения поезда не называется, но известно, что по прибытию мобилизованные должны будут пройти еще один курс подготовки.