Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 13 октября установил ряд мер поддержки для членов семей мобилизованных жителей региона. Для детей призванных для участия в СВО будут

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 13 октября установил ряд мер поддержки для членов семей мобилизованных жителей региона. Для детей призванных для участия в СВО будут действовать следующие меры: – предоставление во внеочередном порядке мест в государственных общеобразовательных организациях; – предоставление внеочередного права на перевод в другую наиболее приближенную к месту жительства семьи государственную общеобразовательную организацию;