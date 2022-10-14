Сегодня ночью, около 2.30, на 206 км автодороги М–7 «Волга» в Судогодском районе произошло...

Сегодня ночью, около 2.30, на 206 км автодороги М–7 «Волга» в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, водитель 1970 г. р., управляя автомобилем «Камаз» с полуприцепом, двигаясь в сторону г. Москвы, не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки, после чего «Камаз» догнал следовавший за ним «Фольксваген» под управлением водителя 1991 г. р.В результате ДТП двое пассажиров автомобиля «Фольксваген», 18- и 40-летний, скончались на месте ДТП, в медицинское учреждение направлены пассажиры 1967, 1970 и 1985 г.р., сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.Фото: https://www.pxfuel.com/