Во Владимирской области единовременные выплаты в размере 100 тысяч будут выплачены не только...

Во Владимирской области единовременные выплаты в размере 100 тысяч будут выплачены не только контрактникам, но и добровольцам.Также их смогут получить те, кто заключил контракт не с 1 июля, а с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, сообщает администрация Владимирской области.Соответствующий указ подписан Александром Авдеевым сегодня. «Как только из военкоматов будут получены списки новых претендентов на выплаты, Департамент соцзащиты перечислит средства им на карты», - пишет губернатор в своем телеграм-канале.Фото: телеграм-канал губернатора Александра Авдеева