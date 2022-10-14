Более 60 тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили «Гарантию плюс» — расширенную страховку на телекоммуникационное оборудование. Только за девять ..

Более 60 тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили «Гарантию плюс» — расширенную страховку на телекоммуникационное оборудование. Только за девять месяцев текущего года услугу приобрели более 10 тысяч абонентов. Наиболее популярна «Гарантия плюс» во Владимире, Иванове, Коврове, Муроме, Шуе.Сервис позволяет клиенту заменить приобретенные или взятые в аренду у «Ростелекома» модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы и PLC-адаптеры в случае их неисправности или поломки по причинам, не входящим в основную гарантию производителя. Поменять устройства по «Гарантии плюс» можно, если они вышли из строя по вине третьих лиц, а также в результате нештатных ситуаций. Подключить опцию могут как новые, так и действующие абоненты провайдера.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Стабильный интерес наших абонентов к сервису обусловлен возможностью избежать непредвиденных трат, если что-то произойдет. "Гарантия плюс” пригодится, если вас затопили соседи, удар молнии вызвал сбой в электросети или вы просто пролили кофе на ТВ-приставку. При наступлении гарантийного случая мы заменим неисправное устройство абсолютно бесплатно».Милана Пескова, абонент «Ростелекома» во Владимире:«При подключении услуг нам сразу предложили дополнительную гарантию на оборудование. Обсудили с мужем и согласились. За символическую плату в 30 рублей в месяц получили уверенность: если что-то пойдет не так, то нервы и деньги сбережем. У нас двое детей, кот и собака. И если детям я еще могу объяснить, что технику трогать нельзя, то с животными это проблематично».Для замены оборудования необходимо позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. «Ростелеком» предоставит новое устройство в течение трех дней. Узнать подробную информацию о сервисе можно на «Ростелекома» и по телефону 8 800 1000 800.