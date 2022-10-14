Ночью 14 октября во Владимирской области произошло две серьезных аварии, в одной из которых погибли двое человек, еще шесть – пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской

Ночью 14 октября во Владимирской области произошло две серьезных аварии, в одной из которых погибли двое человек, еще шесть – пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Первое ДТП случилось около 2:30 на 206 км трассы М-7 «Волга» в Судогодском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель за рулем «Камаза» врезался в отбойник, а