Во Владимирской области выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 14 октября. На 31 меньше, чем днем ранее. Госпитализированы 17 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 14 октября. На 31 меньше, чем днем ранее. Госпитализированы 17 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 27 пациентов. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 229. В лидерах по заражениям Ковров – 36 заболевших за сутки.