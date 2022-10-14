С опережением срока на территории Владимирской области запустили движение по одному из участков...

С опережением срока на территории Владимирской области запустили движение по одному из участков трассы М-12 "Москва-Казань. Все подробности- у Максима Калашникова.- Первые автомобили уже проехали по участку будущей автомагистрали "Москва-Казань". Готовый дорожный отрезок начинается в Собинском районе и идёт параллельно Южному обходу города Владимира в сторону Гусь-Хрустального.Протяженность трассы - 26 километров 100 метров. По две полосы в каждую сторону. В торжественной церемонии открытия по телемосту из Казани принял участие заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации:- И вот сегодня строители на год раньше срока этот участок подготовили и готовы к запуску.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подчеркнул: открытие этого участка позволит частично разгрузить Южный объезд Владимира и взяться за его ремонт.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Если бы не было той трассы, на которой мы сейчас с вами стоим, этого участка, все бы пошли через Владимир, через так называемую Пекинку. И тогда пробок было бы гораздо больше. Поэтому, надеемся, что уже в следующем году работы на Южном обходе начнутся.Проезд по участку будет платным. 104 рубля для водителей легковых машин и мотоциклов и 312 для грузовиков. Чтобы оплатить проезд - не нужно делать остановок. На трассе работает безбарьерная система взимания платы "Свободный поток". Специальные камеры-датчики считывают данные автомобиля. И его владельцу приходит счёт.Юрий Кузьмин, заместитель руководителя дирекции по строительству - начальник управления строительства дороги М-12:- На сегодняшний день готовность всего участка дороги от Москвы до Казани оцениваем, примерно, около 50%.Общая протяженность скоростной автотрассы "Москва-Казань" - 800 километров. Из них примерно 220 проходит по территории Владимирской области. До конца года планируется сдать в эксплуатацию ещё несколько дорожных участков.Максим Калашников, Семен Карпов. Вести-Владимир.