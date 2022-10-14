К сотрудникам транспортной полиции, несущим службу на железнодорожном вокзале станции Ковров,...

К сотрудникам транспортной полиции, несущим службу на железнодорожном вокзале станции Ковров, обратился за помощью 57-летний житель Владимирской области.Заявитель рассказал, что на вокзале станции Ковров к нему обратился незнакомый мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы получить интересующую его информацию в Интернете. Потерпевший отдал свой телефон незнакомцу, через несколько минут попросил его обратно, но злоумышленник выхватил его и ушел в сторону выхода из здания вокзала. Мужчина растерялся и поняв, что не сможет самостоятельно вернуть свой телефон, обратился за помощью к полицейским.При отработке прилегающей территории и просмотра камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний местный житель.Возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже. В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба полиции на транспорте.Фото: https://www.pxfuel.com/