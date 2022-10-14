«Ростелеком» предлагает максимальный пакет цифровых услуг и контента с экономией до 69%. Предложение включает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет,

«Ростелеком» предлагает максимальный пакет цифровых услуг и контента с экономией до 69%. Предложение включает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета. Впервые в одном пакете с