Клиенты ВТБ за первую неделю после повышения ставок по вкладам удвоили спрос на них, открыв более 80 тыс. новых депозитов.
ВТБ с 1 октября повысил ставки по четырем основным вкладам сроком от ..
Клиенты ВТБ за первую неделю после повышения ставок по вкладам удвоили спрос на них, открыв более 80 тыс. новых депозитов.
ВТБ с 1 октября повысил ставки по четырем основным вкладам сроком от 3 до 12 месяцев, увеличив максимальную доходность по ним до 8,3%. За первую неделю действия новых ставок возможностью разместить свои средства под повышенный процент воспользовалось около 70 тыс. клиентов, которые открыли в банке свыше 80 тыс. таких вкладов.
«Постепенное снижение рыночных ставок вслед за ключевой ставкой не охладило интерес вкладчиков к рублевым сбережениям, поскольку депозит в рублях продолжает оставаться самым надежным инструментом накопления с оптимальным балансом доходности и ликвидности. Мы видим, что наши клиенты сохраняют высокий спрос на сберегательные продукты», - комментирует Роман Глазов, и.о. начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Повышение доходности коснулось депозитов «Вклад Первый», «Новое время», «Надежная основа» и «Выгодное начало».
Максимальную доходность – до 8,3% – годовых получат клиенты, размещающие деньги на вкладе «Надежная основа» в ВТБ Онлайн на 12 месяцев. Доходность до 8,13 % годовых вне зависимости от канала обслуживания доступна на полугодовом вкладе «Выгодное начало» для тех, кто впервые за последние полгода размещает средства в ВТБ. По краткосрочному сберегательному продукту «Вклад Первый», рассчитанному на три месяца, доходность повысилась до 7% годовых. Доходность по вкладу «Новое время» сроком 6 месяцев увеличилась до 7,9% годовых, если продукт открывается онлайн, и до 6,87% – если средства размещаются в офисе ВТБ.
Вклады не предусматривают частичного снятия и пополнения. При этом клиент может выбрать выплату процентов на счет или их капитализацию на депозит.