В борьбе с африканской чумой за 6 лет в регионе уничтожили больше 90 процентов кабанов. Вирусы,...

В борьбе с африканской чумой за 6 лет в регионе уничтожили больше 90 процентов кабанов. Вирусы, браконьерство и свалки - по проблемным вопросам отчиталась госохотинспекция региона.Валерий Куфтин, начальник Госохотинспекции:- Африканская чума у нас во Владимирской области в 2016 году была зафиксирована. Численность на тот момент кабана у нас была порядка 7 тысяч особей. К сожалению, сейчас в связи с африканской чумой пришлось сократить численность кабана практически в 10 раз до 500 голов на всю область.Обследованию на АЧС подлежат все пойманные кабаны. При этом основной разносчик африканской чумы не животные, а люди, не соблюдающие санитарно-ветеринарные правила. Главная причина распространения вируса - несанкционированные свалки с пищевыми отходами. Еще одна задача госохотинспекции - не допустить распространения бешенства среди лисиц и енотовидных собак. Вакцинация здесь неэффективна.Валерий Куфтин, начальник Госохотинспекции:- Не всегда она приходит вовремя, не всегда она правильно хранится, поэтому эффект у нее, конечно, минимальный. Мы единственная область в России, которая стала платить вознаграждения за добычу лисицы. Сейчас охотник получает 1000 рублей через ветеринарную станцию, и количество случаев бешенства сократилось до 25.За соблюдением порядка в охотничьих угодьях следят 14 инспекторов. Для эффективной работы, в том числе против браконьеров, людей недостаточно. Только за прошлый год за нарушение правил охоты зверобоям выписали более четырехсот штрафов. Ущерб от их действий составил 6 с половиной миллионов рублей. При этом до суда дошло меньше процента заведенных уголовных дел.