В Вязниках вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и...

В Вязниках вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и кражахВязниковским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и двух эпизодах краж.В ходе предварительного следствия установлено, в июне текущего года обвиняемый находился в квартире у своего знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки.На почве ревности между осужденным и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес последнему с помощью кухонного ножа не менее 2 ударов в область грудной клетки и 1 удар ножом в область левого предплечья, причинив тому тяжкий вред здоровью.Сразу после этого злоумышленник похитил принадлежащий пострадавшему мобильный телефон стоимостью 22 тыс рублей.Несколькими днями ранее мужчина похитил ещё один мобильный телефон, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.Фото: Pexels.com