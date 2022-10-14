Чтобы не допустить снижения цен.

Чтобы не допустить снижения цен.Застройщики жилья в России не торопятся выпускать в продажу новые лоты, чтобы не допустить затоваривания рынка и, как следствие, снижения цен. Искусственно ограниченное предложение вынудит покупателей соглашаться на коммерческие условия, диктуемые строительными компаниями.С начала года застройщиками было зарегистрировано почти полмиллиона новых лотов в многоквартирных домах. При этом в продажу поступило только 43% от данного объема, или 239 тыс. квартир.Чем позже в текущем году опубликованы проектные декларации по новостройке, тем меньше квартир в ней находится в реализации. Так, в домах с декларациями за август в продажу поступило лишь 6% от всех лотов, за сентябрь – только 1%.Даже в Москве, где спрос на жилье сохраняется на стабильно высоком уровне, застройщикам приходится выводить ограниченный объем квартир в продажу. Впрочем, доля лотов в реализации здесь значительно больше. В этом году начались продажи 60 тыс. лотов в многоквартирных домах, что составляет 68% от всех задекларированных объектов.