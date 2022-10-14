Предприимчивый житель Собинского района приобрёл перепрограммированную смарт-карту. С помощью неё он через спутниковый ресивер бесплатно смотрел закрытые телеканалы, - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Предприимчивый житель Собинского района приобрёл перепрограммированную смарт-карту. С помощью неё он через спутниковый ресивер незаконно смотрел закрытые телеканалы, - сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Спутниковая компания оценила ущерб на сумму, превышающую сто тысяч рублей. В отношении 51-летнего мужчины завели два уголовных дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и создании и использовании вредоносных компьютерных программ. Материалы дела направлены в Собинский городской суд для рассмотрения.